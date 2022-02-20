Чита, 20 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 20 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 662 760 человек (+2310 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняемся уже почти неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Известно, что 609 077 человек полностью вакцинированы (+2723 за двое суток) и 174 139 забайкальцев привиты повторно (+1862 за двое суток).

Как сообщалоИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

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