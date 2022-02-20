Москва, , 14:58 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину, но это является элементом провокации, заявил 20 фераля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления — элемент провокационного характера. … Это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Песков заявил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, и любая искра может привести к непоправимым последствиям.

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