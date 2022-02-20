В Липецкой области за сутки госпитализированы 60 ковид-пациентов
Липецк, 20 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Mos.ru
Анализ на коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
20 февраля выявлено 1532 новых случаев заражения коронавирусом — на 176 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 119 тыс. 720 случаев заражения.
За весь период наблюдения 100 тыс. 39 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1163 — за последние сутки.
За весь период скончались 3208 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.