Санкт-Петербург, 20 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Политолог Антон Бредихин прокомментировал ситуацию с отравлением барием восьми человек в петербургской ГКДЦ №1. Он считает, что ответственные за трагедию могут находиться как в руководстве медицинского учреждения, так и в комитете по здравоохранению.

Цитата из видеосюжета ТРК «Ариг Ус» Врачебные ошибки

Напомним, в начале февраля в ГКДЦ № 1 Санкт-Петербурга произошла трагедия. После проведения процедуры по контрастному исследованию желудка погибли семь человек. Следствие считает, что трагедия произошла из-за применения промышленного сернокислого бария вместо медицинского сульфата бария в процессе рентгеноскопии. В фатальной ошибке на сегодняшний день обвиняется главврач ГКДЦ № 1, поставивший свою подпись под заявкой на закупку «не того» препарата. Накануне СМИ сообщили о восьмой жертве отравления.

«Нужно провести проверки госзакупок, по которым приобретались эти препараты, — заявил Бредихин. — Раз они были поставлены уже некачественными и использовались медработниками, значит здесь можно найти коррупционный фактор и заинтересованность очень многих лиц в допуске компаний, которые продавали продукцию медучреждениям. Кто проводил закупки? Нужно искать либо в комитете по здравоохранению, либо в руководстве медучреждения. Нужна прокурорская проверка, которая выявит настоящее заинтересованное лицо в том, что проведена такая закупка».

Бредихин не исключает, что в этой истории могут не найти того, кто понесет ответственность за гибель людей. «Сколько человек этой зимой погибло от сосулек? Кто понес ответственность? Никто. Здесь также никто ответственности не понесет в плане того, что Лисовец [председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец — прим. ред.] не лишится своей должности», — заключил эксперт.

Ранее политолог Владимир Карасев в разговоре с порталом mos.news также отмечал, что в обстоятельствах произошедшего в ГКДЦ №1 должны разбираться правоохранительные органы.