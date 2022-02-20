Омск, 20 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 3782 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 184 624. За сутки диагноз подтвердился у 1670 человек. В ковидные стационары госпитализировали 101 больного.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 2852 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус победили 158 590 жителей. Вакцинировались в регионе более 1070 тыс. человек или 68,2% взрослого населения Омской области.