Киев, 20 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал воздержаться от провокаций в нынешней политической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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"Один обстрел, один пушечный выстрел может привести к войне», — отметил он в интервью CNN.

Ранее он заявил, что Киев намерен добиться мира за счет дипломатии, и сообщил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь «бомбардировки».

По данным разведки ДНР, ВСУ планируют проведение террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

Ранее попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северский Донец была отражена силами Народной милиции ЛНР.

С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация населения в Ростовскую область. С 19 февраля в республиках объявлена всеобщая мобилизация.