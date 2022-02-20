Ханты-Мансийск, 20 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре отмечается снижение количества больных COVID-19. Это следует из сообщений оперштаба за последние дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 18 февраля их был 43 361 человек. К 19-му эта цифра упала до 41 295, а к 20-му — до 39 615.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе коронавирус выявили у 181 365 человек. В основном ковид проявляется симптомами ОРВИ.