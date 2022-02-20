Ханты-Мансийск, 20 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Югре к 20 февраля от COVID-19 излечились уже 139 460 человек. Эти сведения приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали 181 365 случаев заражения коронавирусом. Из числа новых пациентов в основном, у 1970 граждан, обнаружены симптомы ОРВИ.

Скончались от ковида уже 2290 человек, добавили в штабе.