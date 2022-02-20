Калуга, 20 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован 61 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 794 человека. Днём ранее, 19 февраля, в регионе было зарегистрировано 755 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 90 890 человек, 69 792 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 345 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.