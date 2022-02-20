Салехард, 20 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО к утру 20 февраля насчитывается 727 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе 50 гражданг находятся в тяжёлом состоянии. Из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее в ковидных стационарах региона было 696 пациентов, добавили в штабе.