Красноярск, 20 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 26 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 9811 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования перевалило за 300 тыс. и достигло 301 898.

За сутки выявлено 6703 новых носителя. В ковидные стационары госпитализировано 232 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 210 705 пациентов, в том числе 5216 за сутки.