Улан-Удэ, 20 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 1086 пациентов. Выявлено в то же время 1054 новых носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, впервые с конца 2021 года число выздоровевших в республике превысило суточный прирост заразившихся.

Общее число выявленных случаев инфицирования к настоящему времени достигло 116 337, из которых выздоровели к настоящему времени 92 282 человека. Жертвами COVID-19 стали 2773 человека (+3 за сутки).