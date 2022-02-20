Оттава, 20 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 2:3

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Сенаторз» годы забили немецкий нападающий Тим Штюцле (27-я минута) и Ник Холден (57-я). У «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск (23-я) и Брэндон Карло (39-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Давида Пастрняка (63-я).

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб записал на свой счет в матче один голевой пас, его одноклубник — еще один российский защитник Никита Зайцев — не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 21 февраля дома сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Оттава» в этот же день также у себя встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».