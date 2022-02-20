Элиста, 20 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 283 человека, выписаны с выздоровлением 324 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стационарное лечение потребовалось 378 пациентам с COVID-19.Из них в тяжёлом состоянии находятся 18 пациентов.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 45 433 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 37 856 пациентов. С COVID-19 не справились 805 человек.