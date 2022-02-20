Сидорова стала победительницей турнира по прыжкам с шестом в Клермоне
Клермон-Ферран, Франция, 20 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Российская прыгунья Анжелика Сидорова стала победительницей этапа зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по прыжкам с шестом, который проходит в Клермоне (Франция). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсменка из России взяла высоту 4,87 м, чем смогла превзойти показанный ею же на турнире во французском Льевене 18 февраля лучший результат сезона в мире (4,85 м).
Второе место заняла еще одна российская прыгунья — Полина Кнороз (4,81 м), третьей стала представительница Словении Тина Шутей (4,75 м).
Отметим, 30-летняя Анжелика Сидорова является серебряным призером Олимпиады в Токио, а также чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2014 года.