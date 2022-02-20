Клермон-Ферран, Франция, 20 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Российская прыгунья Анжелика Сидорова стала победительницей этапа зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по прыжкам с шестом, который проходит в Клермоне (Франция). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hushome.com Прыжки с шестом

Спортсменка из России взяла высоту 4,87 м, чем смогла превзойти показанный ею же на турнире во французском Льевене 18 февраля лучший результат сезона в мире (4,85 м).

Второе место заняла еще одна российская прыгунья — Полина Кнороз (4,81 м), третьей стала представительница Словении Тина Шутей (4,75 м).

Отметим, 30-летняя Анжелика Сидорова является серебряным призером Олимпиады в Токио, а также чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2014 года.