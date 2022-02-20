Абакан, 20 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 478 пациентов, диагноз подтвердился у 913 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство новых носителей были выявлены после появления симптомов заболевания или входили в число контактных лиц.

«100 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 36 — при самостоятельном обследовании, 5 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,0. Общее число подтверждённых случаев с начала года, таким образом, достигло 24 705.