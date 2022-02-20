Иркутск, 20 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 20 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7904 человека, причём 16 (+1) из них погибли за последние сутки.

Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 226 008 (+2417 за сутки). Это на 445 случаев меньше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 4053 (+163 за сутки). В то же время излечились 168 256 пациентов (+2354 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 627 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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