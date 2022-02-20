Барнаул, 20 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 20 февраля 2022 года вакцинированы 1 332 518 человек (всего +2820 за сутки). Из общего числа привитых 61 247 жителей региона получили первую прививку (на 1626 меньше, чем сутками ранее).

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 185 854 (+4137 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 85 417 ревакцинированных (+407 за последние сутки).

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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