Челябинск, 20 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Челябинской области после COVID-19 вылечились ещё 4492 человека. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего от этой болезни исцелились 203 889 пациентов. А выявили 258 262 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 46 255 человек. А скончались от этой болезни ещё 18 граждан.