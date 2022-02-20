Пекин, 20 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Сборная Австрии по горнолыжному спорту одержала верх над командой Германии в финале смешанного командного турнира на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

При этом заезды финала закончились с ничейным счетом 2:2 и австрийцы выиграли их, благодаря лучшему времени. В составе австрийской команды выступали Катарина Труппе, Катарина Линсбергер, Йоханесс Штрольц и Штефан Бреннштайнер.

Третье место заняла сборная Норвегии, победившая команду США. Сборная России закончила свои выступления на Олимпиаде на стадии 1/8 финала, уступив итальянцам со счетом 3:1.

Отметим, в соревнованиях смешанных команд по параллельному слалому принимают участие по два мужчины и две женщины.