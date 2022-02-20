Киев, 20 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP попали под минометный обстрел в Донбассе. Об этом сообщается сегодня, 20 февраля, на сайте телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

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Утверждается, что репортеры вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и группой депутатов Верховной рады приезжали на передовую в районе поселка Новолуганское на северо-восток от Донецка и Горловки. Находясь на передовых позициях украинских вооруженных формирований, группа попала под минометный обстрел.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее сообщил, что в этой группе также были журналисты Fox News, Washington Post, New York Times и других западных СМИ.

По предварительным данным, никто из группы не пострадал.