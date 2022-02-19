Киев, 20 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе и пути деэскалации конфликта на востоке Украины. Об этом украинский лидер написал по итогам разговора в своём Twitter.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

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«Провёл срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном», — написал Зеленский в своём микроблоге.

По словам Зеленского, он рассказал лидеру Франции об обострении на фронте, потерях украинских войск, а также об обстрелах украинских политиков и журналистов-международников. Также глава Украины отметил, что обсудил с президентом Франции возможные пути немедленной деэскалации конфликта и его урегулирования в политико-дипломатическом поле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.