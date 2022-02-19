Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Как сообщает издание Deadline, премьера второй части «Дюны» канадского кинорежиссера Дени Вильнева может состояться осенью 2023 года. Предполагаемая дата премьеры — 20 октября 2023 года.

«Дюна» Скриншот с YouTube

«Я только что узнал от кинокомпании Legendary, что мы официально будет снимать вторую часть «Дюны», — цитирует Дени Вильнева телеканал «360».

По итогам прошедшего 2021 года «Дюна» Дени Вильнева стала самым популярным фильмом по версии крупнейшего сайта о кинематографе Internet Movie Database (IMDb).

Мировая премьера «Дюны» состоялась 3 сентября 2021 года. За время мирового показа кинолента собрала чуть более 400 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов долларов.

Главные роли в первом фильме исполнили Тимо Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джон Бролин, Джейсон Момоа, Зендея и Стеллан Скарсгард.