Берлин, 19 февраля 2022, 23:23 — REGNUM Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости строительства в стране терминалов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.
Он добавил, что вопрос поставок энергоресурсов в европейские страны стал использоваться как инструмент для достижения политических целей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир.
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