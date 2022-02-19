Берлин, , 23:23 — REGNUM Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости строительства в стране терминалов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я всецело поддерживаю строительство в Германии терминалов СПГ. Я выступал за это на протяжении нескольких лет. Если мы построим терминалы СПГ, то это стало бы положительным исходом сложившейся ситуации [вокруг Украины]», — цитирует его Financial Times.

Он добавил, что вопрос поставок энергоресурсов в европейские страны стал использоваться как инструмент для достижения политических целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир.

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