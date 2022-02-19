Тюмень, 19 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Власти Тюменской области выплатят спортсменам региона, завоевавшим награды на олимпиаде в Пекине (Китай), единовременные денежные выплаты. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

Обладатели золотых медалей получат по 10 млн рублей, серебряные призёры — по 8 млн рублей, бронзовые — по 5 млн рублей.

Отметим, что победителями и призёрами олимпиады в Пекине стали тюменские лыжники Александр Якимушкин (серебро), Александр Большунов (золото), Денис Спицов (серебро), Татьяна Сорина (золото), а также биатлонист Александр Логинов (бронза).