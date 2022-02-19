Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у президента Украины Владимира Зеленского перестали работать наушники для перевода.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я думаю, это кибератака. России здесь нет, но она есть», — сказал он, попросив заменить аппаратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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