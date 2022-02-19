Лондон, 19 февраля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» в матче 26-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Брентфордом» со счетом 2:1.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Эмиль Смит-Роу (48' Александр Ляказетт) и Букайо Сака (79' Томас Парти). Единственный мяч гостей в компенсированное время забил Кристиан Нергор после передачи Кристофера Айера.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамдзейл, Тирни, Уайт, Габриэл, Суареш, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Смит-Роу (Пепе, 75'), Ляказетт (Нкетиа, 84').

«Брентфорд»: Райя, Пиннок, Янссон, Айер, Генри, Нергор, Канос (Гходдос, 84'), Йенсен (Джанельт, 44'), Дасилва (Батист, 68'), Висса, Мбеумо.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Тим Вуд | Саймон Хупер | Ли Мейсон.

Эта победа над «Брентфордом» стала для «Арсенала» тринадцатой в сезоне. Таким образом «канониры», набрав 42 очка, укрепились на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 24-мя очками остался на четырнадцатом месте.