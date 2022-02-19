Ливерпуль, Великобритания, , 19:54 — REGNUM 19 февраля «Ливерпуль» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над «Норвич Сити» со счетом 3:1. Игра проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Первый мяч в дебюте второго тайма забил фланговый нападающий сборной Косово Милот Рашица после передачи Джоша Сарджента — 0:1. Через шестнадцать минут Садио Мане вернул хозяев в игру — 1:1. На экваторе половины Мохаммед Салах впервые вывел «мерсисайдцев» вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал голкипер Алиссон Беккер. В конце тайма Луис Диас забил свой первый мяч за «Ливерпуль» и установил окончательный счет — 3:1.

Единственную желтую карточку получил Брэндон Уильямс на 40-й минуте встречи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майком Дином.

Статистика матча («Ливерпуль"/ «Норвич Сити»)

Удары 29/6

Удары в створ 8/1

Владение 70%/30%

Нарушения 7/8

Угловые 8/4

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Цимикас, Матип, Гомес, ван Дейк, Хендерсон, Кейта (Ориги, 62'), Окслейд-Чемберлен (Алькантара, 62'), Мане, Салах, Диас (Минамино, 90').

«Норвич Сити»: Ган, Эронз, Гибсон, Хэнли, Уильямс, Гилмон, Норманн (Лис-Мелу, 82'), Рашица (Роуэлл, 86'), Маклин, Пукки, Сарджент (Плахета, 76').

«Ливерпуль», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 57 очков, укрепился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» с семнадцатью очками остался на последнем месте в зоне вылета.