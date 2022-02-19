19 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты украинского парламента и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 19:51 — REGNUM Депутаты украинского парламента и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 19 февраля в своем Telegram-канале сообщила спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным политика, журналистов и депутатов эвакуировали в укрытие. Среди эвакуированных депутатов оказался глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Давид Арахамия Vadym Sarakhan

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Новое издание», а также в телеграм-канале украинских журналисток Дианы Панчеко и Ангелины Пичик.

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«Будут потом корчить из себя героев АТО (так называемой антитеррористической операции. — М. Р.). Контуженных. И требовать доплаты к своим космическим зарплатам!» — написала Marina P.

«Очередной фейк и политтехнология, надо же хоть как-то из этих «слуг» героев сделать», — не поверил «Октавиан Август».

«Так они теперь ещё и контуженные», — иронизирует Галина.

«А был ли обстрел?» — задумался Дмитрий.

«Очередной пиар на крови и нервах бедных украинцев», — добавила Леля.

«Журналисты — понятно, им события освещать нужно, а депутаты там что забыли? Прибыли лишь для того, чтобы потом заявить: «Пули свистели над нашими головами!?» — недоумевает Николай.

«Не верю. Но может, если реально на себе почувствовали, то быстрее всё это кончится. Их туда надо всех партиями регулярно возить. На месяц. Чтоб они понимали, в каких условиях люди восемь лет живут, пока они булки парят вальяжно в ВР (Верховной раде. — М. Р.)», — прокомментировала Татьяна.

Донбасс. 2014 Ліонкінг

«А люди там уже восемь лет так живут каждый день. Подумайте об этом, а не о своих шкурных «электоральных интересах», когда нужно будет голосовать за стойкий мир», — отреагировала Люба.

«Вы серьезно??? Прямо восемь лет к нам никто не ездил, а сегодня бац-бац и попали! Фейкометы!» — не поверила Алена.

«Неудивительно, для этого и затевалась поездка. Такой же фейк, как и «бомбёжка» детского сада [в Станице Луганской]», — написала Asя.

«Не из «джевелин» ли? И вы этому верите? Хотят хоть какие-нибудь добрые чувства к себе вызвать. А может, это от наших им прилетело за тарифы и геноцид над их родителями? В это верится сразу. Пусть только попробуют себе [статус] участника боевых действий присвоить! Народ, за этим нужно проследить!!!» — добавила Вита П.

«Я уже насмотрелся на постановку… покушения [на первого советника и давнего соратника президента Украины Сергея] Шефира, на террориста, который хотел Раду взорвать, и прочих красивых сцен «95 квартала». Теперь даже если бы в кого-то попали, я бы этому не поверил…» — пишет Dober.

«Плохо стреляют шахтеры, могли бы и поточнее», — иронизирует Николай Н.

«Пусть… поймут, может быть, как там люди живут», — отметила Елена.

«Пусть почувствуют, почём фунт лиха!» — добавил Mark Cuker.

«Это всё русские. Говорят, на месте преступления были найдены балалайки, гусли, скоморохи, Жириновский и медведи. Зачем вообще туда соваться?» — с юмором отреагировал Andrey S.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как они хотели, их надо вообще в окопы на месяцок», — считает Khats76.

«Пусть… почувствуют. Их бы так же на восемь лет, а не пару минут», — написал «Не Скажу».

«Скорее всего, километрах в 20 прозвучал выстрел, и те сразу дали по пяткам», — добавил Eduard.

«Интересное время. Не веришь абсолютно ничему, что говорят власть и СМИ», — написал Руслан.

«Как раз перед выступлением Зе-президента [на Мюнхенской конференции] так совпало, совсем случайно…» — с сарказмом отметил Aleksander T.

«А как по-другому? Приехать и не попариться?!» — недоумевает Евгений В.

«Может, прочувствуют хоть малую часть того ужаса, что каждый день на протяжении уже восьми лет испытывают жители Донбасса на линии разграничения», — подытожил KiddoK.

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