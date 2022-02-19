19 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что планов нападать на республики Донбасса у Киева нет.

Мирослава Романенко, , 14:33 — REGNUM Планов нападать на республики Донбасса у Киева нет. Об этом 18 февраля заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает «112 Украина».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя заявления лидеров ДНР и ЛНР о том, что Киев готовит нападение на Донбасс, чиновник отметил:

«Сегодня двое людей сделали заявление, что вроде бы наши военные готовят нападение. Это не соответствует действительности. Такого указа быть не может. Президент [Украины Владимир Зеленский] два дня находился в командировке на линии фронта. Мы вместе были на передовой, ситуация в войске контролируемая, никаких нападений на гражданское население не существует».

Глава СНБО Украины также обвинил Россию в том, что она якобы способна осуществить провокации в отношении ВСУ.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание», «Панченко» и «Бородатая бабушка», а также — на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие участники обсуждения отметили, что не верят Киеву.

«Никто вам не верит», — отреагировал «Kіевлянинъ».

»То есть люди своим отъездом провоцируют ВСУ? Оригинально…» — задумался Владимир Ш.

«А из миномётов по ним (по республикам Донбасса — М. Р.) стреляют рептилоиды», — с сарказмом добавил DAKhar.

«Им верить — себя не уважать», — отметил Boris.

«Да просто спецоперация «нравится — не нравится» проходит по принуждению Киева к выполнению Минских соглашений», — пишет Valik.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Значит, вывозя посольства США и других их союзников, это они провоцировали войска России?» — иронизирует Саша.

«Выходит, войска неподвластны командованию? Ну гуд, чё», — не без сарказма написал Rider 171 .

«Так вы не освобождать, вы захватить собираетесь», — подчеркнула Майя.

«Конечно [плана захватить Донбасс силой] не существует! Достаточно беспорядочных обстрелов, чтобы люди сами покидали дома! Урод!» — не выдержал Владимир.

«Никаких планов освобождать Донбасс военным путём не существует — мы опасны в своей импровизации», — с сарказмом добавил V.

«Мне кажется, будут, еще и «Минск-3» подпишут», — выразил предположение Влад В.

«Значит будет принуждение к миру, после того как фашисты с ВСУ устроят геноцид…» — написал Maksim.

«Пусть лучше расскажет… [зачем] они второй день лупят артиллерией по Донбассу и отправляют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — М. Р.) туда», — отреагировал Андрей.

«Бандеровцы, которые на… [линии разграничения], выходит, что не подчиняются власти, со слов Данилова», — задумался Vasilii M.

«Хватит врать, обстрелы не прекращаются», — добавила Валентина К.

«Вы и [оппозиционные украинские] каналы «не» закрывали», — с сарказмом подытожила Светлана Х.