Оренбург, 19 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 излечились ещё 2816 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 125 304 пациента Зафиксировано 167 649 случаев коронавирусной инфекции.

В стационарах пребывают 1102 человека. Из них 328 находятся в тяжёлом состоянии.