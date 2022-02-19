Киев, , 18:18 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 31 125 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 703 323.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 260 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 104 366.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили около 35 тыс. носителей SARS-CoV-2.