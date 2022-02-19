Киев, 19 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Обстрелов территории Российской Федерации не производили вооруженные силы Украины. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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«Мы (власти Украины) решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ, — написал Кулеба. — Украина не производила никаких подобных обстрелов».

По его словам, расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ, требует украинская сторона.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины было возбуждено уголовное дело.