Ливерпуль, Великобритания, , 17:37 — REGNUM Сегодня, 19 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Норвич Сити». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Наби Кейта, Джондан Хендерсон, Алекс Оклсейд-Чемберлен, Мохаммед Салах, Луис Диас.

«Норвич Сити»: Ангус Ган, Макс Эронз, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Матиас Норманн, Милот Рашица, Кенни Маклин, Джон Сарджент, Теэму Пукки.

После 24-х сыгранных матчей «Ливерпуль», одержав шестнадцать побед и набрав 54 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» с семнадцать очками идет на восемнадцатой строчке в зоне вылета.