Эвакуированных из ДНР и ЛНР готовы принять несколько регионов России
Москва, 19 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Волонтеры и депутаты «Единой России» оказывают помощь жителям ЛНР и ДНР. Для них в ряде регионов экстренно организованы специальные пункты размещения
В регионах, куда приезжают эвакуированные, объявлен режим ЧС, созданы Оперативные штабы под руководством глав регионов. На местах работают депутаты «Единой России» и волонтеры.
Он отметил, что на сегодняшний момент прибыло около 30 тысяч беженцев. Всем оказана помощь и поддержка.
По ее словам, активно включились в помощь приезжающим и сами жители области: готовы работать волонтерами, передают вещи и все необходимое для комфортного пребывания тех, кто вынужденно покинул свой дом.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев добавил, что в Ростовской области развернут оперативный штаб. Ресурсный центр добровольчества координирует 250 волонтеров: в их задачи входят фасовка продуктов, товаров, сопровождение детей в места расселения, помощь в организации.
Кроме того, на базе волонтерского центра Донского государственного технического университета открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. На данный момент, по словам депутата, необходимы детское питание, психологическая помощь и вода.
В свою очередь, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что Воронежская область может принять 4,5 тысячи человек. Люди могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц.
Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, в Ростовскую область был отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объём необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и Волонтерской роты.
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