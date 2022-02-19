Сеул, 19 февраля 2022, 16:05 — REGNUM Роботы для доставки еды и других товаров смогут использоваться на дорогах общего пользования в Южной Корее с 2023 года. Об этом сообщает Nikkei Asia.
Правительство Южной Кореи разрабатывает юридическое определение для роботов-доставщиков. В настоящее время они попадают в категорию беспилотных транспортных средств, что делает невозможным их использование на дорогах общего пользования. Планируется, что роботы будут выделены в отдельную категорию к концу текущего года.
Для проверки безопасности таких роботов правительство проводит эксперимент в специальной зоне города Сувон. В этой зоне используются роботы-доставщики компании Woowa.
Эта компания начала разработку специальных роботов для доставки в 2017 году. Экономическая эффективность роботов-доставщиков выросла в 2020—2021 годах на фоне роста онлайн-продаж в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Разработкой схожих решений занимаются многие крупные южнокорейские компании. В 2020 году Hyundai Motor приобрела американский стартап в области робототехники Boston Dynamics. LG Electronics разработала робота-официанта для использования в ресторанах. Samsung Electronics работает над роботом, которые сможет выполнять работу по дому.
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