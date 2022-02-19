Омск, 19 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 1705 новых случаев заражения коронавирусом. 223 носителя госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

В коронавирусном стационаре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 182 954. Выздоровели к настоящему времени 155 738 человек, в том числе 2748 за последние сутки.

Зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 3771 пациент.

Добавим, что по состоянию на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета в регионе составил 68,2%. Первым компонентом привито почти 1121,5 тыс. человек, завершили вакцинацию более 1070 тыс. жителей.