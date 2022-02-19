Донецк, 19 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На операцию отвели 5 суток, цель — выдавить русскоязычное население в РФ и получить контроль над территорией Донбасса, отмечается в сообщении.

В ДНР и ЛНР опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отдаст военным приказ начать вторжение. Уже начата эвакуация женщин, детей и пожилых людей в РФ.