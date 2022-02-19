Вашингтон, 19 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Второй полнометражный мультфильм по мотивам мульсериала «Щенячий патруль» выйдет в прокат в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Paramount.

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В компании добавили, что в работу также запущен новый мультсериал по этой франшизе. Подробная информация о сериале не сообщается, отмечается, что он снимается для телеканала Nickelodeon и видеостримингового сервиса Paramount+.

Мультсериал «Щенячий патруль» впервые был показан в эфире в 2013 году. Показ сериала продолжился до 2021 года.

В 2021 году вышел полнометражный мультфильм «Щенячий патруль: Улётная помощь». При бюджете в $26 млн мультфильм собрал в прокате $144 млн.