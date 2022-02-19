Тамбов, 19 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 93 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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19 февраля выявлено 1364 новых случая заражения коронавирусом — на 14 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 89 тыс. 235 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 68 тыс. 487 пациентов, в том числе 894 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2082 человека. Подтверждено 11 новых летальных случаев за последние сутки.