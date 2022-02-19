Во Владимирской области за сутки госпитализированы 182 ковид-пациента
Владимир, 19 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 182 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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19 февраля выявлено 2053 новых случая заражения коронавирусом — на 222 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 123 тыс. 439 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 88 тыс. 842 пациента, в том числе 423 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 3180 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.