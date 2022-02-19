Лондон, 19 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» может расстаться со своим нападающим из Кот-д'Ивуар Уилфридом Захой. Об этом 19 февраля сообщает Daily Mail.

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По информации источника, команда из Лондона намерена летом продать 29-летнего футболиста, который до этого отказался продлевать свое соглашение с клубом.

Отметим, Уилфрид Заха является воспитанником «Кристал Пэлас» и в нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отличился шестью забитыми мячами и одним голевым пасом.