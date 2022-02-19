Краснодар, 19 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Краснодарский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев 19 февраля.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку», — написал в соцсетях губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на территорию РФ. Первым из регионов России беженцев приняла Ростовская область.