Улан-Удэ, 19 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 158 пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

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Таким образом, по состоянию на 19 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1642 пациента, состояние 1050 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 150 тяжёлых больных находятся в реанимации, 55 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2151 койки: заняты — 1642, свободны — 509 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,3%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что к настоящему времени более 465 тыс. местных жителей или 64,6% взрослого населения республики завершили вакцинацию против коронавируса. Повторно вакцинировали свыше 119 тыс. человек.