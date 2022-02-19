Мюнхен, Германия, , 13:20 — REGNUM Страны Европейского союза в настоящее время вполне способны заменить поставки российского газа закупками сжиженного природного газа (СПГ). Такое заявление сделала сегодня, 19 февраля, глава Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ЕК, газ в целом составляет 24% в энергетическом балансе Евросоюза. При этом 90% всего газа в ЕС — это импортируемое топливо. 40% этого импорта приходятся на Российскую Федерацию.

Усрула фон дер Ляйен считает, что от такой степени зависимости от России нужно избавляться. На сегодняшнем этапе, Евросоюз может практически полностью отказаться от российского газа и перейти на СПГ.

Однако фон дер Ляйен умалчивает, что стоимость СПГ значительно дороже, чем трубопроводного газа из России. К тому же, Россия занимает и существенную долю мирового рынка СПГ.