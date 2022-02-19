Липецк, 19 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 118 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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19 февраля выявлено 1356 новых случаев заражения коронавирусом — на 124 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 118 тыс. 188 случаев заражения.

За весь период наблюдения 99 тыс. 236 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1886 — за последние сутки.

За весь период скончались 3200 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.