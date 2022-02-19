Томск, 19 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки зафиксировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 733 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 85 675, в том числе за минувшие сутки выявлен 1101 новый носитель.

В ковидные стационары госпитализировано за сутки 120 человек. Выздоровели от COVID-19 167 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус победили почти 66,5 тыс. жителей области.