Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В телеграм-каналах опубликованы кадры с места разрыва снаряда в станице Митякинской Тарасовского района Ростовской области — неподалёку от российско-украинской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

Инцидент случился около 4:00 мск 19 февраля в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Воронку по периметру оцепили сигнальной лентой.

По имеющимся сведениям, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.