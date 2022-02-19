Оренбург, 19 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области готовы принять и разместить жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое решение принял губернатор региона Денис Паслер, сообщили журналистам в облправительстве.

Беженцы

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По поручению Паслера прорабатывается вопрос о том, какое количество людей сможет разместить регион. А социальная служба готовится обеспечить прибывших при необходимости предметами первой необходимости.

«Мы не можем остаться в стороне, когда речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может», — сказал Паслер. Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из республик была объявлена 18 февраля.