Донецк, 19 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в республике. Об этом он заявил в видеообращении, распространённом властями ДНР 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, ВС ДНР предотвартили ряд терактов, которые готовили украинские диверсанты на территории республики. При этом украинские вооруженные формирования продолжают интенсивные обстрелы н.п. ДНР.

18 февраля начался централизованный вывоз граждан ДНР в РФ.

Пушилин уверен, что как бы не развивались события — Народная милиция ДНР сможет сдержать агрессию Киева.